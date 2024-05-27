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За $5-7 тисяч встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів: у Одесі викрили групу медиків

16:25, 27 травня 2024
Правоохоронці задокументували 20 епізодів злочинної діяльності медиків.
За $5-7 тисяч встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів: у Одесі викрили групу медиків
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Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом медикам одного із Центру первинної медико-санітарної допомоги Одеси, які організували схему оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних. Про це поінформувала Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що зловмисники за певну винагороду поставили на потік виготовлення документів, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон. Пропонували «послуги» з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності.

Спільники використовували підроблені печатки, бланки медичних установ для створення медичної документації, а самі працівники вносили в такі документи відомості від імені інших профільних медичних фахівців.

Суми винагороди коливалися від 5 000 до 7 000 доларів США залежно від пакета документів.

Правоохоронці задокументували 20 епізодів злочинної діяльності медиків.

Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

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