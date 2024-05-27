Німеччина виділить 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Німеччина надає додаткові кошти для допомоги постраждалим в Україні.

Джерело фото: aussiedlerbote.de

Німеччина планує виділити додаткові 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє finanzen.net.

Бербок зазначила, що гуманітарна ситуація на сході України залишається вкрай складною. «Там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років», – сказала вона.

Міністерка підкреслила, що уряд Німеччини разом з міжнародними партнерами працює над доставкою гуманітарної допомоги в постраждалі райони. У зв'язку з останніми російськими атаками на Україну, Бербок наголосила на важливості всебічної підтримки України в цей критичний час.

Очільниця німецького МЗС підкреслила, що для того, щоб забезпечити мир, Україна потребує підтримки у всіх вимірах.

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