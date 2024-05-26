Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично

Глава государства записал обращение к мировым лидерам на руинах уничтоженной россиянами типографии в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский, на месте трагедии в Харькове, записал мощное обращение к мировым лидерам, отказавшимся ехать на Саммит мира в Швейцарию.

В частности, Президент обратился к лидерам США Джо Байдену и Китаю Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите лично.

Глава государства обратился к мировым лидерам на руинах уничтоженной россиянами типографии в Харькове.

«Для них это удовольствие – сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и деревни, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира», - Зеленский пригласил мировых лидеров на саммит мира в Швейцарии.

По его словам, более 80 стран подтвердили участие в Саммите. Уже 15 июня он начнется в Швейцарии.

«Хочет ли россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны россии на переговорах. Обман, который, в частности, был прикрытием россии для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия — Саммит мира с участием лидеров, которых не обмануть россии.

Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы подтверждаем участие уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая.

Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами.

Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Президент.

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