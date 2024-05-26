Практика судов
  1. В мире

В Великобритании социальный работник годами получал деньги за уход за человеком, оказавшимся мертвым

11:31, 26 мая 2024
Работник получил платежи на общую сумму почти 63 000 фунтов стерлингов (около 3,1 млн грн) уже после того, как человек был объявлен умершим.
В Великобритании социальный работник годами получал деньги за уход за человеком, оказавшимся мертвым
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании социальный работник, который должен был ухаживать за пациентом, получил платежи на общую сумму почти 63 000 фунтов стерлингов (около 3,1 млн грн) уже после того, как это лицо было объявлено умершим. Об этом сообщает Metro.

В настоящее время городской совет графства Кент сейчас находится под пристальным вниманием общественности после резкого роста ущерба из-за мошенничества и человеческого фактора — до 2,8 миллиона фунтов стерлингов в период с 2023 по 2024 год.

Кроме того, группа по противодействию мошенничеству указала в своем отчете, что более 16 000 фунтов стерлингов из бюджета было выплачено на зарплату уже уволившимся работникам в течение последнего финансового года. Но эти убытки меркнут на фоне 517 000 фунтов стерлингов, потерянных в течение 2022-2023 годов.

«Я не совсем понимаю, как мы можем платить людям, которых нет в штате, или оплачивать счета без проверки. Также не понимаю, как можно предоставлять медицинские услуги и не знать, что они предоставляются в неполном объеме», — заявил советник Росс Бинкс.

На этой встрече специалист по борьбе с мошенничеством Джеймс Флэннери объяснил, что высокий уровень расходов, как сравнить с предыдущим годом, объясняется «лучшей осведомленностью» местных чиновников. Отвечая на вопрос о том, выполняли ли сотрудники свою работу должным образом, он заметил, что ошибки случались всегда.

«Просто о них не всегда сообщалось внутреннему аудиту», - сказал Флэннери и добавил, что его команда провела «значительную работу», чтобы повысить осведомленность сотрудников о нормах отчетности и уменьшить риск повторения нарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада расширила основания для прекращения предоставления бесплатной правовой помощи мобилизованным обвиняемым

Оказание безвозмездной вторичной юридической помощи будет прекращаться по решению центра БПД в случае, если уголовное производство остановлено, в том числе по основаниям призыва на военную службу.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Для подтверждения отсрочки по основаниям ухода за родственниками потребуется дополнительный акт от комиссии – кому он понадобится

Кабмин определил особенности оформления отсрочки смотрителям – кому потребуется дополнительный акт-подтверждение ухода.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду