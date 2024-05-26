В Великобритании социальный работник годами получал деньги за уход за человеком, оказавшимся мертвым

Работник получил платежи на общую сумму почти 63 000 фунтов стерлингов (около 3,1 млн грн) уже после того, как человек был объявлен умершим.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Великобритании социальный работник, который должен был ухаживать за пациентом, получил платежи на общую сумму почти 63 000 фунтов стерлингов (около 3,1 млн грн) уже после того, как это лицо было объявлено умершим. Об этом сообщает Metro.

В настоящее время городской совет графства Кент сейчас находится под пристальным вниманием общественности после резкого роста ущерба из-за мошенничества и человеческого фактора — до 2,8 миллиона фунтов стерлингов в период с 2023 по 2024 год.

Кроме того, группа по противодействию мошенничеству указала в своем отчете, что более 16 000 фунтов стерлингов из бюджета было выплачено на зарплату уже уволившимся работникам в течение последнего финансового года. Но эти убытки меркнут на фоне 517 000 фунтов стерлингов, потерянных в течение 2022-2023 годов.

«Я не совсем понимаю, как мы можем платить людям, которых нет в штате, или оплачивать счета без проверки. Также не понимаю, как можно предоставлять медицинские услуги и не знать, что они предоставляются в неполном объеме», — заявил советник Росс Бинкс.

На этой встрече специалист по борьбе с мошенничеством Джеймс Флэннери объяснил, что высокий уровень расходов, как сравнить с предыдущим годом, объясняется «лучшей осведомленностью» местных чиновников. Отвечая на вопрос о том, выполняли ли сотрудники свою работу должным образом, он заметил, что ошибки случались всегда.

«Просто о них не всегда сообщалось внутреннему аудиту», - сказал Флэннери и добавил, что его команда провела «значительную работу», чтобы повысить осведомленность сотрудников о нормах отчетности и уменьшить риск повторения нарушений.

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