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рф продолжает попытки сорвать Саммит мира, а некоторые страны ей в этом помогают, — Владимир Зеленский

09:41, 2 июня 2024
По словам Президента, рф пытается сорвать мероприятие, для чего проводит соответствующую работу, «не пренебрегая запугиваниями и шантажом, действуя во всех регионах».
рф продолжает попытки сорвать Саммит мира, а некоторые страны ей в этом помогают, — Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях. Об этом Глава государства отметил на форуме в Сингапуре.

Президент рассказал, что на сегодняшний день Украина имеет подтверждение 106 стран мира об участии в Саммите.

«И это на высоком уровне, уровне лидеров, представителей своих государств», - сказал он.

Вместе с тем сейчас рф попытается сорвать запланированное мероприятие, для чего проводит соответствующую работу, не пренебрегая запугиваниями и шантажом, действуя во всех регионах, отметил Президент.

«Сегодня россия пробует сорвать Саммит мира. И это правда... Что делает россия – эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукцией или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», - рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что кремль пытается не допустить проведения мероприятия, в котором будут подняты вопросы «даже не об оборонной помощи Украине, а просто о поддержке окончания войны, поддержке мира».

«И она срывает это. Работает по всем регионам. И на сегодняшний день есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира», - рассказал Зеленский.

В контексте реакции на такие намерения страны-агрессора он отметил, что сегодня мир «должен быть крепким, давить политически в рф».

«Иначе остановить путина невозможно, только политическая изоляция, сильная украинская армия, и разобраться всем странам мира до конца – не балансировать между Украиной и россией, а защищать справедливость и международное право», – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

Кроме того, в ЕС размышляют над саммитом в Саудовской Аравии осенью с участием рф.

Напомним, в Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

Также известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира.

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