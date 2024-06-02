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Институт украинского языка вскоре обнародует доработанное новое правописание

10:53, 2 июня 2024
Доработанное правописание планируют обнародовать в конце текущего года.
Институт украинского языка вскоре обнародует доработанное новое правописание
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Институт украинского языка продолжает работу над устранением недостатков, которые есть в новом украинском правописании. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко. По его словам, доработанное правописание будет обнародовано в конце этого года.

«Правописание нужно сократить, забрать из него то, что касается самоочевидных вещей, которые не нужно давать. Работа очень большая, и мы стараемся реализовать эту задачу, которую нам подбросили волюнтаристы, администраторы. Согласно действующему законодательству, теперь этот вариант правописания, который мы доработаем, представим комиссии по языковым стандартам. И тогда она принимает и пускает его в жизнь. Теперь не будут причастны ни Кабмин, ни Министерство образования и науки. Сейчас не нужно создавать комиссий по правописанию. Но мы идем по пути другому – максимальному согласованию с ведущими учеными, которые исследуют эти вопросы», – говорит Павел Гриценко.

По словам языковеда, в новом украинском правописании есть десятки ошибок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 22 мая 2024 принял постановление по делу №640/9824/19, которым оставил в силе постановление Кабмина об одобрении новой редакции украинского правописания.

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