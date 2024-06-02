Можно ли защитить свои права покупателя в случае приобретения товара или заказа услуги у физлица

У Госпродпотребслужбы отсутствуют правовые основания для принятия каких-либо мер к таким продавцам.

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Госпродпотребслужба разъяснила нюансы приобретения товара или заказа услуги у физического лица.

Так, платформы общего доступа и доски объявлений в интернете являются страницами для размещения объявлений, в том числе и объявлений физических лиц (граждан), не являющихся субъектами хозяйствования.

В ведомстве отмечают, что в случае приобретения гражданином товара или заказа услуги у другого физического лица, их взаимоотношения не подпадают под регулирование Закона Украины «О защите прав потребителей».

Поэтому у ведомства отсутствуют правовые основания для принятия каких-либо мер к таким продавцам.

В то же время в сообщении напоминают, что субъектами хозяйствования являются:

хозяйственные организации - юридические лица, а также другие юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном законом порядке, и имеющие наименование, содержащее информацию о его организационно-правовой форме (ООО, ЧП, АО, ПАО и т.п.);

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели (ФЛП).

В Госпродпотребслужбе призвали потребителей сознательно подходить к выбору товара и заказу услуг, поскольку полномочия по защите прав потребителей ведомства распространяются только на деятельность продавцов, зарегистрированных в установленном порядке и работающих официально в соответствии с требованиями законодательства.

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