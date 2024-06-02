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Отключение света 2 июня в Киеве планируют применять вечером и ночью

09:24, 2 июня 2024
2 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света.
Отключение света 2 июня в Киеве планируют применять вечером и ночью
Источник фото: Robert Gourley / Unsplash
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В воскресенье, 2 июня, в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света между 00:00 и 05:00 и между 18:00 и 24:00. Об этом по информации ДТЭК сообщает КГГА.

Как отмечают в сообщении, определенных «Укрэнерго» лимитов хватит в среднем на 76% потребностей столицы в часы, когда действуют графики.

В КГГА напоминают, что в случае применения стабилизационных или экстренных отключений предупреждение поступает через Цифровой Цифровой. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо добавить адрес, по которому хотите получать сообщения, и включить уведомления в настройках приложения.

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