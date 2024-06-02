На Киевщине на водоеме ищут молодого парня

Тело парня не нашли, продолжаются поисковые работы.

В Броварах на Киевщине спасатели продолжают поисковые работы молодого человека. Как сообщили в полиции области, 1 июня, около 18:15 в полицию поступило сообщение, что в озере возле жилого комплекса утонул 26-летний местный житель.

В полиции отмечают, что в настоящее время тело парня не найдено.

На месте инцидента устанавливали обстоятельства произошедшего правоохранители Броварского управления полиции.

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