На Київщині на водоймі шукають молодого хлопця

Тіло хлопця не знайшли, продовжуються пошукові роботи.

У Броварах на Київщині рятувальники продовжують пошукові роботи молодого чоловіка. Як повідомили у поліції області, 1 червня, близько 18:15 години до поліції надійшло повідомлення, що в озері біля житлового комплексу потонув 26-річний місцевий житель.

У поліції зазначають, що наразі тіло хлопця не знайдено.

На місці інциденту встановлювали обставини події правоохоронці Броварського управління поліції.

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