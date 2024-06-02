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На Київщині на водоймі шукають молодого хлопця

11:29, 2 червня 2024
Тіло хлопця не знайшли, продовжуються пошукові роботи.
На Київщині на водоймі шукають молодого хлопця
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У Броварах на Київщині рятувальники продовжують пошукові роботи молодого чоловіка. Як повідомили у поліції області, 1 червня, близько 18:15 години до поліції надійшло повідомлення, що в озері біля житлового комплексу потонув 26-річний місцевий житель.

У поліції зазначають, що наразі тіло хлопця не знайдено.

На місці інциденту встановлювали обставини події правоохоронці Броварського управління поліції.

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