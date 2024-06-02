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Володимир Зеленський: Україна є справедливою країною, яка визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину

10:17, 2 червня 2024
Президент закликав до об'єктивної оцінки позиції України щодо ситуації в Секторі Гази.
Володимир Зеленський: Україна є справедливою країною, яка визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину. Про це він зазначив на конференції «Діалог - Шангрі Ла» в Сінгапурі, передає «Інтерфакс-Україна».

Глава держави закликав до об'єктивної оцінки позиції України щодо ситуації в Секторі Гази.

«Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися», - сказав Президент.

«А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза, Україна сказала: перше - готова допомагати гуманітарно Газі; друге - треба поважати міжнародне право; третє - Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали», - додав Володимир Зеленський..

«Тому не плутайте, будь ласка, два періоди і не змішуйте їх в один», - підкреслив Глава держави.

Раніше повідомлялося, що Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину незалежною державою.

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