Трамп зібрав $53 млн на передвиборчу кампанію після того, як присяжні визнали його винним у справі про фінансові махінації

Штаб Трампа побив рекорди серед попередніх зборів коштів республіканців у інтернеті.

Джерело фото: Seth Wenig

Експрезидент США Дональд Трамп зібрав майже $53 мільйони протягом доби після того, як суд присяжних визнав його винним у справі про фінансові махінації. Так, штаб Трампа побив рекорди серед попередніх зборів коштів республіканців у інтернеті. При цьому 30% донорів робили онлайн-пожертви вперше. Про це пише «The New York Times».

Перед цим у Трампа заявили, що передвиборча кампанія зібрала майже $35 мільйонів лише за кілька годин після винесення обвинувального вироку, а майже 30% донорів, які зробили онлайн-пожертви через партійну платформу WinRed, були в ній новачками.

Точні суми зборів стануть відомі пізніше — коли виборчі комітети, а також WinRed подадуть свої звіти до Федеральної виборчої комісії. Це відбудеться найближчими місяцями.

У виданні зазначають, що збори значно перевищили 4 мільйони доларів, які Трамп зібрав, коли оприлюднив свій знімок у 2023 році після того, як його затримали в Атланті.

Зазначимо, що присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента США Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми у 130 тисяч доларів, виплаченої колишній актрисі кіно для дорослих Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року.

Процес був історичним, адже Трамп став першим колишнім президентом, визнаним винним у кримінальному злочині.

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