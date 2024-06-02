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Трамп собрал $53 млн на предвыборную кампанию после того, как присяжные признали его виновным по делу о финансовых махинациях

09:06, 2 июня 2024
Штаб Трампа побил рекорды среди предварительного собрания средств республиканцев в интернете.
Трамп собрал $53 млн на предвыборную кампанию после того, как присяжные признали его виновным по делу о финансовых махинациях
Источник фото: Seth Wenig
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Экс-президент США Дональд Трамп собрал почти $53 миллиона в течение суток после того, как суд присяжных признал его виновным по делу о финансовых махинациях. Так, штаб Трампа побил рекорды среди предварительных сборов средств республиканцев в интернете. При этом 30% доноров совершали онлайн-пожертвования впервые. Об этом пишет «The New York Times».

Перед этим у Трампа заявили, что предвыборная кампания собрала почти $35 миллионов всего через несколько часов после вынесения обвинительного приговора, а почти 30% доноров, сделавших онлайн-пожертвования из-за партийной платформы WinRed, были в ней новичками.

Точные суммы сборов станут известны позже – когда избирательные комитеты, а также WinRed подадут свои отчеты в Федеральную избирательную комиссию. Это произойдет в ближайшие месяцы.

В издании отмечают, что сборы значительно превысили 4 миллиона долларов, которые Трамп собрал, обнародовав свой снимок в 2023 году после того, как его задержали в Атланте.

Отметим, что присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы в 130 тысяч долларов, выплаченной бывшей актрисе кино для взрослых Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Процесс был историческим, таким образом Трамп стал первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении.

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