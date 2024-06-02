В школах Украины работает уже более 400 офицеров Службы образовательной безопасности, — МВД

В настоящее время органы системы МВД также работают над внедрением паспортов безопасности учебных заведений, проводят занятия по минной безопасности.

Иллюстративное фото, источник - vikna.tv

В украинских школах с начала года уже работают первые 402 офицера Службы образовательной безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам Клименко, в настоящее время органы системы МВД также работают над внедрением паспортов безопасности учебных заведений, проводят занятия по минной безопасности.

«Это все комплекс мер, которые позволят обезопасить наших детей от чрезвычайных событий. К тому же в этом году МВД запускает лицеи, где будут на полном обеспечении обучать детей наших погибших Героев», — подчеркнул глава МВД.

Клименко принял участие в совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов, состоявшемся в Офисе генерального прокурора к Международному дню защиты детей.

Участники совещания рассмотрели также состояние противодействия детской преступности, защиты прав и интересов детей-участников уголовных производств, а также формирование дружественного ребенка правосудия.

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