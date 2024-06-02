Зачисляется ли срочная служба в страховой стаж: ответ ПФУ

Запись о прохождении срочной военной службы вносится в трудовую книжку на основе военного билета.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что период прохождения срочной военной службы засчитывается в страховой стаж.

Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, является трудовая книжка. Запись о прохождении срочной военной службы вносится в трудовую книжку на основе военного билета.

Если в трудовую книжку такая запись внесена, в том числе указан номер военного билета и дата его выдачи, то сканировать военный билет и предоставлять в электронную трудовую книжку не обязательно.

Если же в трудовой книжке не указан период срочной военной службы или период указан, но в основаниях не внесен номер военного билета и дата его выдачи, то для подтверждения периода военной службы военный билет нужно отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку.

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