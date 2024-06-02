«Реал» стал победителем Лиги чемпионов уже в 15-й раз

Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Источник фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Мадридский футбольный клуб «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, одолев в финальном матче немецкую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

Для испанского клуба эта победа стала 15-й в истории. Мадридцы выиграли девять последних финалов Кубка европейских чемпионов, в которых участвовали, и шесть раз побеждали в этом турнире за последние 11 сезонов.

«Боруссия» в своей истории побеждала в Лиге чемпионов только однажды - в сезоне 1996-97 гг.

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