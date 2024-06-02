Практика судов
  1. В мире

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов уже в 15-й раз

08:30, 2 июня 2024
Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов уже в 15-й раз
Источник фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мадридский футбольный клуб «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, одолев в финальном матче немецкую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

Для испанского клуба эта победа стала 15-й в истории. Мадридцы выиграли девять последних финалов Кубка европейских чемпионов, в которых участвовали, и шесть раз побеждали в этом турнире за последние 11 сезонов.

«Боруссия» в своей истории побеждала в Лиге чемпионов только однажды - в сезоне 1996-97 гг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Имущество ликвидированного Окружного административного суда Киева продолжают передавать в другие суды

Мониторы, системные блоки и многофункциональные устройства передадут Днепропетровскому окружному административному суду.

Верховная Рада расширит основания для увольнения дипломатов и установит ценз в 10 лет стажа для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла

Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет, а круг оснований для увольнения дипломатов – расширят.

При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

В Реестре судебных решений невозможно будет найти решения по искам граждан против органов власти – Рада готовится принять закон

В частности, в Реестре судебных решений станет невозможно найти дела о социальной защите военнослужащих.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду