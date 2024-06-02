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Шесть планет сойдутся на небе: когда смотреть космический парад

08:12, 2 июня 2024
На небе сойдутся 6 планет, но невооруженным глазом можно будет увидеть только 2.
Шесть планет сойдутся на небе: когда смотреть космический парад
Источник фото: Getty Images
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В понедельник, 3 июня, на небе произойдет редкое космическое явление: шесть планет соберутся в орбитальный парад, однако удивить они смогут только две. Об этом сообщает The Guardian.

В этом параде примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, что происходит, когда планеты находятся по одну сторону Солнца.

Профессор Дэнни Стигс из Университета Ворвика заметил, что это явление можно будет наблюдать по всему миру, оно произойдет на восходе солнца. Однако для того, чтобы увидеть его, понадобится специальное оборудование.

«Уран и Нептун будут довольно слабыми, поэтому зрителям понадобится хороший бинокль, чтобы их увидеть», - пояснил он, добавив, что близость Юпитера и Меркурия к Солнцу ограничит их видимость.

Однако, по словам Стигса, некоторые из планет можно будет увидеть без специального оборудования, хотя рассеянный свет все равно может усложнить наблюдение.

«Марс и Сатурн являются наиболее доступными для наблюдения, их можно увидеть перед другими собирающимися планетами и чуть выше в небе», - подчеркнул Стигс.

Планеты расположатся на небе диагонально, выше всего будет Сатурн, за ним - Нептун, затем Марс, Уран и Меркурий. Юпитер появится ближе всего к горизонту.

Астрономы предполагают, что парад продлится несколько дней.

Однако американский метеоролог Джо Рао предупреждает, что не стоит ожидать, что на небе появится шесть дисков планет.

«Более яркие планеты выглядят просто как звезды, которые редко мерцают. Поэтому люди, которые надеются увидеть раздутые диски Юпитера или кольца Сатурна без дополнительного оборудования, будут очень разочарованы", - пояснил он.

По его словам, даже увидеть некоторые из этих планет будет сложно.

«Например, Меркурий и Юпитер будут очень близки к положению Солнца на небе, поэтому, вероятно, будут замаскированы ярким сиянием утренних сумерек», - добавил Рао.

Меркурий также будет пр облематично разглядеть из-за света Солнца на утреннем небе. Далее следует Уран, который можно увидеть без дополнительных средств, но только в очень темном, малозасвеченном небе, недоступном для большинства. Однако Уран взойдет за час до восхода солнца, поэтому вероятность наблюдать его также мала.

Вторая планета, которую можно будет увидеть без телескопа или бинокля, - Марс.

«Самая отдаленная от Солнца планета - Нептун - слишком слабая, чтобы ее можно было увидеть без дополнительных средств», - пояснил Рао. «Следовательно, шансов на наблюдение этой планеты также почти нет, если вы не находитесь в темном месте со свободным небом, где можно увидеть звезды, а также как минимум хороший бинокль или телескоп».

Вторая планета, которую можно увидеть на утреннем небе 3 июня - это Сатурн.

«Для невооруженного глаза Сатурн выглядит как относительно яркий свет, светящийся с желтовато-белым оттенком», - добавил ученый.

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