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На Житомирщине перевернулся мотоцикл: водитель погиб

07:54, 2 июня 2024
Мотоцикл выехал на обочину, в результате чего перевернулся.
На Житомирщине перевернулся мотоцикл: водитель погиб
Источник фото: zhytomyr.police
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В Радомышльской общине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист. Полиция начала расследование этого происшествия. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Инцидент произошел на автодороге Радомышль - Ирша, недалеко от села Великой Рачи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №3 в городе Радомышль Житомирского района.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Spark», который двигался в направлении села Междуречья, выехал на обочину дороги, где произошло опрокидывание транспортного средства. К сожалению, от полученных травм в ДТП погиб водитель двухколесника, 30-летний житель Радомышльской общины.

Полиция начала досудебное расследование по статье 286 часть 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ликвидируя аварийные ситуации на дороге, правоохранители призывают водителей всех транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и быть особенно внимательными, особенно в условиях ограниченной видимости. Соблюдение безопасной скорости движения и дистанции поможет вовремя реагировать на любые изменения на дороге.

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