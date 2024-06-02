Сезон холеры в Украине: что делать и как избежать заболевания

Начался эпидемический сезон холеры в Украине, что особенно опасно летом, сообщает Министерство здравоохранения.
Холера - острая диарейная инфекция, вызванная бактерией Vibrio cholerae О1 или О139, которая передается через загрязненную воду и пищу. Без лечения может привести к обезвоживанию и смерти.
С 1 июня по 1 октября усиленно ведется эпидемический надзор за холерой. Медицинские учреждения имеют необходимые лекарства, растворы и дезинфектанты. Операционные группы готовы реагировать на случаи подозрений на холеру.
Надзор включает исследование образцов воды и мониторинг окружающей среды. В 2023 году подозрения на холеру были зафиксированы в Запорожской и Черниговской областях, но не подтвердились. Всего было обследовано 12 604 человека и проведено 11 073 исследования воды.
Чтобы избежать заболевания:
При своевременном лечении холера заканчивается выздоровлением. Соблюдение профилактических мер поможет защитить себя и близких от этой инфекции.
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