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Как уберечь дом от воров, – рассказали в полиции

07:00, 2 июня 2024
В полиции дали простые правила, которые помогут уберечь дом от злоумышленников на время отсутствия хозяев.
Как уберечь дом от воров, – рассказали в полиции
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В сезон летних отпусков граждане часто оставляют свои дома без присмотра, что может привести к проникновению воров. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Правоохранители подготовили несколько простых советов, как уберечь свое жилье от преступных посягательств:

  • Не оставляйте ключи от квартиры в «условленных местах» - под ковриком, на дверной коробке и других подобных местах.
  • Лучшая пассивная защита от незваных гостей - это надежные входные двери и замки.
  • Жителям первых и последних этажей стоит рассмотреть установку решеток на окнах.
  • Не храните дома значительные суммы денег или ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которые знают о ценности в вашем доме.
  • Если оставляете квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим жильем и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика.
  • Закрывайте окна и балконы перед отъездом.
  • Обратитесь в охранные структуры и установите системы сигнализации.
  • Не публикуйте в Интернете фото вашего дома и держите в тайне информацию о ценных вещах, которые есть дома.

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