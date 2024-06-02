Как уберечь дом от воров, – рассказали в полиции

07:00, 2 июня 2024
В полиции дали простые правила, которые помогут уберечь дом от злоумышленников на время отсутствия хозяев.
В сезон летних отпусков граждане часто оставляют свои дома без присмотра, что может привести к проникновению воров. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Правоохранители подготовили несколько простых советов, как уберечь свое жилье от преступных посягательств:
- Не оставляйте ключи от квартиры в «условленных местах» - под ковриком, на дверной коробке и других подобных местах.
- Лучшая пассивная защита от незваных гостей - это надежные входные двери и замки.
- Жителям первых и последних этажей стоит рассмотреть установку решеток на окнах.
- Не храните дома значительные суммы денег или ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которые знают о ценности в вашем доме.
- Если оставляете квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим жильем и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика.
- Закрывайте окна и балконы перед отъездом.
- Обратитесь в охранные структуры и установите системы сигнализации.
- Не публикуйте в Интернете фото вашего дома и держите в тайне информацию о ценных вещах, которые есть дома.
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