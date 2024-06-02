Как уберечь дом от воров, – рассказали в полиции

В полиции дали простые правила, которые помогут уберечь дом от злоумышленников на время отсутствия хозяев.

В сезон летних отпусков граждане часто оставляют свои дома без присмотра, что может привести к проникновению воров. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Правоохранители подготовили несколько простых советов, как уберечь свое жилье от преступных посягательств:

Не оставляйте ключи от квартиры в «условленных местах» - под ковриком, на дверной коробке и других подобных местах.

Лучшая пассивная защита от незваных гостей - это надежные входные двери и замки.

Жителям первых и последних этажей стоит рассмотреть установку решеток на окнах.

Не храните дома значительные суммы денег или ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которые знают о ценности в вашем доме.

Если оставляете квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим жильем и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика.

Закрывайте окна и балконы перед отъездом.

Обратитесь в охранные структуры и установите системы сигнализации.

Не публикуйте в Интернете фото вашего дома и держите в тайне информацию о ценных вещах, которые есть дома.

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