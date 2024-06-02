Як вберегти домівку від крадіїв, – розповіли в поліції

В поліції дали прості правила, які допоможуть вберегти домівку від зловмисників на час відсутності господарів.

У сезон літніх відпусток громадяни часто залишають свої помешкання без нагляду, що може призвести до проникнення крадіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Правоохоронці підготували кілька простих порад, як уберегти своє житло від злочинних посягань:

Не залишайте ключі від квартири в "домовлених місцях" - під килимком, на дверній коробці та інших подібних місцях.

Найкращий пасивний захист від непроханих гостей - це надійні вхідні двері та замки.

Мешканцям перших і останніх поверхів варто розглянути встановлення решіток на вікнах.

Не зберігайте вдома значні суми грошей або ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, які знають про цінності у вашій оселі.

Якщо залишаєте квартиру або будинок на кілька днів або тижнів, домовтеся з сусідами, щоб вони наглядали за вашим житлом і регулярно виймали кореспонденцію з вашої поштової скриньки.

Закривайте вікна та балкони перед від'їздом.

Зверніться до охоронних структур і встановіть системи сигналізації.

Не публікуйте в Інтернеті фото вашої оселі та тримайте в таємниці інформацію про цінні речі, що є вдома.

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