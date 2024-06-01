У Венеції зменшили туристичні групи та заборонили гучномовці

Так влада Венеції бореться з туризмом.

У Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців, які часто використовують гіди, та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб. Про це повідомляє BBC.

Так влада Венеції намагається обмежити вплив надмірного туризму на північноіталійське місто Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем Венеції, населення якої становить близько 250 000 осіб. У 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів туристів.

Відтоді кількість туристів зменшилась, зокрема через пандемію COVID-19. Проте очікується, що у найближчі роки потік туристів перевищить рівень до пандемії. Через побоювання, що туристи можуть заполонити історичну частину, з Венеції почався масовий відтік місцевих жителів.

Через побоювання, що туристи можуть заполонити історичне острівне місто, у Венецію почали масовий відтік місцевих жителів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.