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Зеленський закликав Трампа відвідати Україну, щоб побачити результати агресії рф особисто

21:33, 1 червня 2024
Зеленський хоче відкрито обговорити ситуацію в Україні з Трампом.
Зеленський закликав Трампа відвідати Україну, щоб побачити результати агресії рф особисто
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Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб експрезидент США Дональд Трамп відвідав Україну, щоб він особисто побачив сліди війни та зміг спілкуватися з ним. Про це він заявив у інтерв'ю The Guardian.

Зеленський відзначив, що хотів би відкрито обговорити ситуацію з Трампом і бажав би, щоб він відвідав Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни.

«Здається, і йому це було би потрібно, щоб глибше зрозуміти ситуацію. Він знає путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу», - пояснив він.

«Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачив – тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії», - додав президент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський попередив, що експрезидент США Дональд Трамп у разі повернення до Білого дому може стати «президентом-лузером» та послабити вплив США у світі, якщо буде наполягати на перемир'ї з росією.

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