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Зеленський вперше зустрівся з Президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті

20:57, 1 червня 2024
Зеленський та Рамош-Орта на саміті в Сінгапурі обговорили встановлення справедливого миру і співпрацю.
Зеленський вперше зустрівся з Президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті
Джерело фото: president.gov.ua
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На полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» Президент України Володимир Зеленський провів історичну зустріч із Президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Це була перша зустріч такого рівня в двосторонніх відносинах, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зеленський подякував Президенту Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за підтримку важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії. Він також підкреслив значущість участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та висловив подяку Жозе Мануелю Рамошу-Орті за підтвердження його участі в цьому заході.

«Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру», – заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що одним із ключових питань на Саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки. Він також висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема у сфері постачання аграрної продукції, та запросив Президента цієї країни відвідати Україну.

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