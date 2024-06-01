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Зеленский впервые встретился с Президентом Демократической Республики Тимор-Лешти

20:57, 1 июня 2024
Зеленский и Рамош-Орта на саммите в Сингапуре обсудили установление справедливого мира и сотрудничество.
Зеленский впервые встретился с Президентом Демократической Республики Тимор-Лешти
Источник фото: president.gov.ua
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На полях саммита «Диалог Шангри-Ла» Президент Украины Владимир Зеленский провел историческую встречу с Президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой. Это была первая встреча такого уровня в двусторонних отношениях, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский поблагодарил Президента Тимор-Лешти за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за поддержку важных резолюций ООН по осуждению агрессии России. Он также подчеркнул значимость участия стран Юго-Восточной Азии в Глобальном саммите мира и выразил благодарность Жозе Мануэлю Рамошу-Орти за подтверждение его участия в этом мероприятии.

«Для нас очень важно начать процесс установления справедливого мира. россия не хочет остановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги для приближения мира», - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что одним из ключевых вопросов на Саммите будет пункт Формулы мира по продовольственной безопасности. Он также выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Тимором-Лешти, в частности в сфере поставок аграрной продукции, и пригласил Президента этой страны посетить Украину.

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