Зеленский в Сингапуре обсудил с делегацией США усиление ПВО и санкции против рф

Зеленский в Сингапуре обсудил с делегацией США ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Сингапуре 1 июня, встретился с делегацией Комитета иностранных дел Палаты представителей США, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и ситуацию на фронте. Об этом Президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Пообщались о ситуации на передовой и направлениях военной помощи Украине, в частности об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним. Отдельное внимание - усилению санкционного давления на рф» - рассказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

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