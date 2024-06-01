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Завтра в Украине изменятся графики отключения света

20:03, 1 июня 2024
Отключений света украинцам стоит ожидать в утренние и вечерние часы 2 июня.
Завтра в Украине изменятся графики отключения света
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Завтра в Украине снова введут графики отключения электроэнергии, однако часы отключений несколько изменятся по сравнению с сегодняшними. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, в «Укрэнерго» отметили, что в случае превышения установленных лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

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