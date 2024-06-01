Завтра в Україні зміняться графіки відключення світла

Відключень світла українцям варто очікувати у ранкові та вечірні години 2 червня.

Завтра в Україні знову запровадять графіки відключення електроенергії, проте години відключень дещо зміняться порівняно з сьогоднішніми. Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії», – йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, в «Укренерго» зазначили, що у разі перевищення встановлених лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функції життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

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