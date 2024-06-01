В Чернівцях чоловік напав з кулаками та погрозами на представника ТЦК

Військовослужбовець у відповідь на агресію цивільного застосував силу.

Джерело фото: misto.vn.ua

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У Чернівцях чоловік напав на представника ТЦК та СП. Військовослужбовець відповів на агресію. Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

«Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців», - зазначають у ТЦК.

Інцидент стався сьогодні, 1 червня. Військовозобов'язаний чоловік напав і вдарив представника ТЦК та СП, спровокувавши у відповідь удар.

«Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи в його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи», - повідомили у ТЦК.

Наразі триває перевірка, яка має з'ясувати всі обставини інциденту. За її результатами будуть вжиті необхідні організаційні та правові заходи.

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