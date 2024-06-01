Практика судів
  1. В Україні

В Чернівцях чоловік напав з кулаками та погрозами на представника ТЦК

20:21, 1 червня 2024
Військовослужбовець у відповідь на агресію цивільного застосував силу.
В Чернівцях чоловік напав з кулаками та погрозами на представника ТЦК
Джерело фото: misto.vn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях чоловік напав на представника ТЦК та СП. Військовослужбовець відповів на агресію. Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

«Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців», - зазначають у ТЦК.

Інцидент стався сьогодні, 1 червня. Військовозобов'язаний чоловік напав і вдарив представника ТЦК та СП, спровокувавши у відповідь удар.

«Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи в його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи», - повідомили у ТЦК.

Наразі триває перевірка, яка має з'ясувати всі обставини інциденту. За її результатами будуть вжиті необхідні організаційні та правові заходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Під час перереєстрації авто і отримання водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя

Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

Затримання і доставка військовозобов’язаного до ТЦК – КУпАП і постанова Кабміну 560 визначають підстави по-різному

КУпАП встановлює, що до ТЦК особа може бути доставлена з метою складення протоколу про адмінправопорушення «в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим», а постанова Кабміну 560 дозволяє затримати особу просто у разі відмови від отримання повістки.

У Реєстрі судових рішень неможливо буде знайти рішення за позовами громадян проти органів влади – Рада готується прийняти закон

Зокрема, у Реєстрі судових рішень стане неможливо знайти справи про соціальний захист військовослужбовців.

Хто має право під час перевірки документів вручити повістку до ТЦК

Поліцейські вручати повістки не можуть, але можуть оповіщати за місцем проживання, на роботі, вулиці і затримувати, а представник ТЦК повинен пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки .

Зміна порядку розрахунку пенсії допустима лише за умови, що не передбачає зменшення розміру пенсії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно дії в часі закону про визначення розміру перерахунку пенсій у зв`язку з її індексацією.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради