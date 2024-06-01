Практика судов
  1. В Украине

В Черновцах мужчина напал с кулаками и угрозами на представителя ТЦК

20:21, 1 июня 2024
Военнослужащий в ответ на агрессию гражданского применил силу.
В Черновцах мужчина напал с кулаками и угрозами на представителя ТЦК
Источник фото: misto.vn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах мужчина напал на представителя ТЦК и СП. Военнослужащий ответил на агрессию. Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

«Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих», - отмечают в ТЦК.

Инцидент произошел сегодня, 1 июня. Военнообязанный мужчина напал и ударил представителя ТЦК и СП, спровоцировав ответный удар.

«Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы. На место происшествия прибыли правоохранительные органы», - сообщили в ТЦК.

Сейчас идет проверка, которая должна выяснить все обстоятельства инцидента. По ее результатам будут приняты необходимые организационные и правовые меры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

В Реестре судебных решений невозможно будет найти решения по искам граждан против органов власти – Рада готовится принять закон

В частности, в Реестре судебных решений станет невозможно найти дела о социальной защите военнослужащих.

Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Изменение порядка расчета пенсии допустимо только при условии, что не предусматривает уменьшение размера пенсии – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу действия во времени закона об определении размера перерасчета пенсий в связи с ее индексацией.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради