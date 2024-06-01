В Черновцах мужчина напал с кулаками и угрозами на представителя ТЦК

Военнослужащий в ответ на агрессию гражданского применил силу.

Источник фото: misto.vn.ua

В Черновцах мужчина напал на представителя ТЦК и СП. Военнослужащий ответил на агрессию. Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

«Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих», - отмечают в ТЦК.

Инцидент произошел сегодня, 1 июня. Военнообязанный мужчина напал и ударил представителя ТЦК и СП, спровоцировав ответный удар.

«Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы. На место происшествия прибыли правоохранительные органы», - сообщили в ТЦК.

Сейчас идет проверка, которая должна выяснить все обстоятельства инцидента. По ее результатам будут приняты необходимые организационные и правовые меры.

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