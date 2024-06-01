Угроза пропаганды в Telegram: Еврокомиссия проверяет данные о количестве пользователей мессенджера в ЕС

Еврокомиссия предупреждает об угрозе российской пропаганды через Telegram.

Источник фото: dev.ua

Мессенджер Telegram представляет потенциальную угрозу из-за отсутствия противодействия российской пропаганде, заявила вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова в интервью Bloomberg.

Йоурова отметила, что россия может распространять фейковые новости через Telegram, где нет соответствующих механизмов противодействия. По ее словам, этот мессенджер является достаточно популярным в восточных странах-членах Евросоюза, где проживает много русскоязычных людей.

В ЕС действует закон, который накладывает определенные обязательства на онлайн-платформы с аудиторией более 45 миллионов пользователей в пределах блока. Однако Telegram заявляет, что его услугами пользуются только 42 миллиона человек в ЕС, что ниже установленного порога.

«Сейчас мы проверяем, соответствует ли это число действительности. Если окажется, что оно больше 42 миллионов, нам придется детально разобраться, как именно работает Telegram", - рассказала Йоурова.

Она назвала Telegram «проблемой» из-за распространения пророссийской информации. По ее словам, мессенджер особенно популярен в восточных странах ЕС, где много русскоязычных, включая украинских беженцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.