Загроза пропаганди в Telegram: Єврокомісія перевіряє дані про кількість користувачів месенджера в ЄС

Єврокомісія попереджає про загрозу російської пропаганди через Telegram.

Джерело фото: dev.ua

Месенджер Telegram становить потенційну загрозу через відсутність протидії російській пропаганді, заявила віце-президент Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова в інтерв'ю Bloomberg.

Йоурова зазначила, що росія може поширювати фейкові новини через Telegram, де немає відповідних механізмів протидії. За її словами, цей месенджер є досить популярним у східних країнах-членах Євросоюзу, де проживає багато російськомовних людей.

В ЄС діє закон, який накладає певні зобов’язання на онлайн-платформи з аудиторією понад 45 мільйонів користувачів у межах блоку. Однак Telegram заявляє, що його послугами користуються лише 42 мільйони людей в ЄС, що нижче встановленого порогу.

«Зараз ми перевіряємо, чи це число відповідає дійсності. Якщо виявиться, що воно більше 42 мільйонів, нам доведеться детально розібратися, як саме працює Telegram», – розповіла Йоурова.

Вона назвала Telegram «проблемою» через поширення проросійської інформації. За її словами, месенджер особливо популярний у східних країнах ЄС, де багато російськомовних, включаючи українських біженців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.