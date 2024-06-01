Практика судів
  1. У світі

Загроза пропаганди в Telegram: Єврокомісія перевіряє дані про кількість користувачів месенджера в ЄС

19:27, 1 червня 2024
Єврокомісія попереджає про загрозу російської пропаганди через Telegram.
Загроза пропаганди в Telegram: Єврокомісія перевіряє дані про кількість користувачів месенджера в ЄС
Джерело фото: dev.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Месенджер Telegram становить потенційну загрозу через відсутність протидії російській пропаганді, заявила віце-президент Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова в інтерв'ю Bloomberg.

Йоурова зазначила, що росія може поширювати фейкові новини через Telegram, де немає відповідних механізмів протидії. За її словами, цей месенджер є досить популярним у східних країнах-членах Євросоюзу, де проживає багато російськомовних людей.

В ЄС діє закон, який накладає певні зобов’язання на онлайн-платформи з аудиторією понад 45 мільйонів користувачів у межах блоку. Однак Telegram заявляє, що його послугами користуються лише 42 мільйони людей в ЄС, що нижче встановленого порогу.

«Зараз ми перевіряємо, чи це число відповідає дійсності. Якщо виявиться, що воно більше 42 мільйонів, нам доведеться детально розібратися, як саме працює Telegram», – розповіла Йоурова.

Вона назвала Telegram «проблемою» через поширення проросійської інформації. За її словами, месенджер особливо популярний у східних країнах ЄС, де багато російськомовних, включаючи українських біженців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Реєстрі судових рішень неможливо буде знайти рішення за позовами громадян проти органів влади – Рада готується прийняти закон

Зокрема, у Реєстрі судових рішень стане неможливо знайти справи про соціальний захист військовослужбовців.

Хто має право під час перевірки документів вручити повістку до ТЦК

Поліцейські вручати повістки не можуть, але можуть оповіщати за місцем проживання, на роботі, вулиці і затримувати, а представник ТЦК повинен пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки .

Зміна порядку розрахунку пенсії допустима лише за умови, що не передбачає зменшення розміру пенсії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно дії в часі закону про визначення розміру перерахунку пенсій у зв`язку з її індексацією.

У 2024 році кошти від США до бюджету України не надходили – Мінфін показав, на яку суму допомогли міжнародні партнери

Мінфін оприлюднив дані про фінансування бюджету України за рахунок коштів міжнародних партнерів, відповідно до яких у 2024 році США економічну підтримку бюджету України не надавало.

Верховна Рада розгляне законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

Група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала комплексні зміни стосовно захисту інформаційних ресурсів України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради