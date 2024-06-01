ДніпроГЕС знаходиться у критичному стані після нічного обстрілу рф

Наразі про вироблення електроенергії мова не йде.

Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 1 червня Дніпровська гідроелектростанція у Запоріжжі зазнала серйозних пошкоджень і перебуває в критичному стані. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що спроби відновити трафік через ДніпроГЕС за «лічені години» не увінчалися успіхом. «Зараз у критичному стані перебуває ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії. Наразі перекритий повністю рух з лівого берега на правий. Для об'їзду використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки», – заявив він.

Влада планує проводити консультації з інженерами, проєктувальниками та іншими фахівцями, щоб забезпечити безпеку після відновлення руху. Федоров сподівається, що найближчими днями обласна військова адміністрація зможе надати мешканцям конкретну інформацію щодо відновлення логістики через ДніпроГЕС.

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