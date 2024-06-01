ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного обстрела рф

Сейчас о выработке электроэнергии речь не идет.

В результате массированного российского обстрела в ночь на 1 июня Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье получила серьезные повреждения и находится в критическом состоянии. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

Федоров отметил, что попытки восстановить трафик через ДнепроГЭС за «считанные часы» не увенчались успехом. «Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС, речь не идет даже о выработке электроэнергии. Сейчас перекрыто полностью движение с левого берега на правый. Для объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны», - заявил он.

Власти планируют проводить консультации с инженерами, проектировщиками и другими специалистами, чтобы обеспечить безопасность после восстановления движения. Федоров надеется, что в ближайшие дни областная военная администрация сможет предоставить жителям конкретную информацию по восстановлению логистики через ДнепроГЭС.

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