Надо быть очень справедливыми по мобилизации, – Зеленский о мужчинах, которые не хотят или боятся воевать

По словам Зеленского, нельзя сказать, что сейчас все бегут, хотя за 2,5 года войны ситуация несколько изменилась.

Источник фото: ArmyInform

Президент Украины Владимир Зеленский выразил понимание относительно тех мужчин, которые не желают воевать, однако подчеркнул важность мобилизации и справедливости в этом процессе. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

На вопрос, что в Украине якобы все уклоняются от мобилизации, Зеленский ответил, что есть случаи, когда люди не хотят участвовать в войне или боятся, но это не является массовым явлением.

«Иногда бывают случаи, о которых Вы упомянули. Кто-то не хочет участвовать в войне. Кто-то боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но нельзя сказать, что сейчас все убегают, а раньше не убегали. Нет, это не так. Когда почти все было оккупировано, все вышли на улицу, почти все это делали. И я считаю, что такое объединение и дало нам такую силу", - заявил он.

Президент отметил, что за два с половиной года войны ситуация несколько изменилась, но не кардинально.

«Конечно, через 2,5 года войны - это несколько иная энергия, но, поверьте, она все равно есть. Надо быть очень справедливыми, потому что деоккупация Киевщины позволила жить в Киеве более-менее безопасно. Как раз потому, что здесь есть мир, и здесь есть возможность жить, и здесь, и здесь сейчас на улицах много людей - все это как раз и принес тот щит из воинов, которые сейчас стоят на фронте", - подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о встрече с украинкой в Португалии, которая потеряла своего мужа на фронте. Она спросила его, что будет дальше, когда уменьшилось количество патриотических добровольцев.

«Я ей откровенно сказал: «Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что ты потеряла мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему путин нас до сих пор не оккупировал и не уравнял нас окончательно?» - подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.