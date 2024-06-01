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«Неужели он хочет быть потом президентом-лузером», – Зеленский об идее Трампа о перемирии с россией

18:33, 1 июня 2024
По словам Зеленского, такой шаг может сказаться на влиянии Соединенных Штатов в мире.
«Неужели он хочет быть потом президентом-лузером», – Зеленский об идее Трампа о перемирии с россией
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может стать «президентом-лузером» и ослабить влияние США в мире, если будет настаивать на перемирии с россией. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

«Я не совсем понимаю: неужели он хочет быть потом президентом-лузером? Давайте представим себе, что президент - Трамп и, например, он решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом в диалоге имеет подтверждение с российской стороны от путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать: «Ну все, я вам не даю никакой поддержки, оружия нет, финансов нет». Договорится, может, с кем-то из партнеров, и они также прекратят. Конечно, Украина без оружия голыми руками не сможет воевать с многомиллионной армией. Давайте представим», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что возможное перемирие при условии, что Украина будет жертвой этого соглашения, может привести к снижению поддержки со стороны США. Он отметил, что в случае отказа от войны в пользу мира, Украина может потерять доступ к необходимым вооруженных поставок и финансовой поддержки, что угрожает ее обороноспособности.

По мнению президента, в случае, если США поддержат перемирие, это может привести к ослаблению их влияния на международной арене. Зеленский предупреждает, что это может спровоцировать агрессивные действия со стороны россии, что приведет к серьезным геополитическим последствиям, включая риск вооруженного конфликта.

«И тогда путин пойдет дальше, понимая, что Соединенные Штаты уже не такой игрок. И тогда выходят на арену другие лидеры других стран, в большинстве своем авторитарные. Вот вам и окончание ceasefire (прекращение огня - ред.), начало именно того, о чем все так боятся вслух говорить, это реальная Третья мировая война», - предостерег президент.

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