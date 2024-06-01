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Более 120 тысяч военнообязанных обновили учетные данные в ЦПАУ

19:45, 1 июня 2024
Больше всего заявлений об уточнении данных поступило из Киева.
Более 120 тысяч военнообязанных обновили учетные данные в ЦПАУ
Источник фото: obozrevatel
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Более 120 тысяч украинцев обновили свои учетные данные в Центрах предоставления административных услуг, согласно сообщению Министерства цифровой трансформации.

Минцифра направила усилия на разгрузку территориальных центров и упрощение процесса обновления, разработав электронный функционал для ЦПАУ. В течение двух недель работы сервиса больше всего заявлений на уточнение данных поступило именно в центры предоставления административных услуг в Киеве.

На этой неделе украинцы чаще всего обновляли свои учетные данные в ЦПАУ следующих областей: Одесской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Полтавской. Напоминаем, что для обновления учетных данных в ЦПАУ необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и мобильный телефон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Напомним, более миллиона военнообязанных обновили данные через Резерв+.

Вместе с тем, Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Кроме того, стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

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