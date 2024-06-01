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Как Украина планирует взаимодействовать с США в случае президентства Трампа, – рассказал Зеленский

17:57, 1 июня 2024
Украина готовит тактические действия на случай победы Трампа на президентских выборах.
Как Украина планирует взаимодействовать с США в случае президентства Трампа, – рассказал Зеленский
Источник фото: The Guardian
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах борьбы за дальнейшую поддержку от США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в своем интервью для The Guardian.

Издание отмечает, что его потенциальная победа может превратить отношения между Зеленским и США из сложных в откровенно враждебные.

Зеленский отметил, что пока отсутствует четкая стратегия, но он отметил, что уже разрабатываются тактические действия для реагирования на потенциальную ситуацию с Трампом в случае его избрания.

«Стратегии нет. Еще нет. Есть просто тактические действия», - сказал Зеленский о том, как он планирует бороться с Трампом в потенциальной роли президента США.

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