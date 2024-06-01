Як Україна планує взаємодіяти із США у разі президентства Трампа, – розповів Зеленський

Україна готує тактичні дії на випадок перемоги Трампа на президентських виборах.

Джерело фото: The Guardian

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани боротьби за подальшу підтримку від США у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у своєму інтерв'ю для The Guardian.

Видання зазначає, що його потенційна перемога може перетворити відносини між Зеленським та США зі складних на відверто ворожі.

Зеленський зазначив, що наразі відсутня чітка стратегія, але він відмітив, що вже розробляються тактичні дії для реагування на потенційну ситуацію з Трампом у випадку його обрання.

«Стратегії немає. Ще ні. Є просто тактичні дії», – сказав Зеленський про те, як він планує боротися з Трампом у потенційній ролі президента США.

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