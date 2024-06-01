У Парижі перекрили одну з центральних площ через підготовку до Олімпійських ігор

Площу Згоди перекрили для транспорту та пішоходів на літо.

Джерело фото: Touristl

З 1 червня у Парижі Площу Згоди повністю перекрили на літо у зв’язку з підготовкою до Олімпійських ігор. Цю інформацію надала BFMTV.

Зараз на Площі Згоди триває останній етап підготовки до Олімпіади, тому вона повністю закрита для руху транспорту та пішоходів. Тут будується інфраструктура для різноманітних спортивних змагань, а також заплановано проведення церемонії відкриття Паралімпійських ігор.

Це перекриття стало несподіванкою для багатьох містян, оскільки вони не бачили жодних попереджень. Люди скаржаться, що важко зрозуміти, яким чином рухатися по центру міста, оскільки більшість вулиць перекрита.

Зокрема, вулиця Руаяль закрита для руху в напрямку північ-південь, за винятком місцевого транспорту, а також у напрямку південь-північ від вулиці Фобур-Сент-Оноре до площі Мадлен. Вулиця Рояль залишається відкритою для руху в напрямку південь-північ від вулиці де Ріволі до площі Мадлен. Місцеве обслуговування дозволене у напрямку схід-захід на авеню Габріель.

На Єлисейських полях рух перекрито між авеню Вінстона Черчілля та площею Згоди у напрямку захід-схід. доступ до мосту Concorde зберігається для місцевих служб в напрямку північ-південь.

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