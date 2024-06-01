Харчування в армії по-новому: в Міноборони розповіли, що зміниться в раціоні військовослужбовців

Міноборони впроваджує нові стандарти харчування військових.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони висловило своє ставлення до оновлень у харчуванні військовослужбовців. Особлива увага приділяється якості продуктів та своєчасності їх постачання.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що Державний оператор тилу уже запустив тендерні процедури на друге півріччя 2024 року, збільшуючи кількість свіжих фруктів та дбаючи про найвищу якість продуктів.

«В пріоритеті Міністерства оборони своєчасність постачання харчування для нашого війська. Тому Державний оператор тилу вже розпочав тендерні процедури на друге півріччя 2024 року», – зазначив Кліменков.

Кліменков зазначив, що вже внесені зміни в каталог харчування, де додані позиції щодо круп, рибних консерв і риби.

«Дуже велика увага на якість харчування. Тому Міністерство оборони разом з Державним оператором тилу змінили частково каталог харчування, додали деякі важливі позиції по крупам, по рибним консервам, по самій рибі. А також ми введи нові вимоги до продуктів для підвищення їх якості», – додав Кліменков.

За його словами, продукти харчування, такі як борошно, макаронні вироби, рибні консерви, ковбаси мають бути тільки найвищої якості.

Крім того, буде врахована й сезонна складова, і свіжих фруктів має стати більше. Велика частина консервованих фруктів будуть замінені на свіжі.

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