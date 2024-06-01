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Питание в армии по-новому: в Минобороны рассказали, что изменится в рационе военнослужащих

17:21, 1 июня 2024
Минобороны внедряет новые стандарты питания военных.
Питание в армии по-новому: в Минобороны рассказали, что изменится в рационе военнослужащих
Источник фото: mil.gov.ua
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Министерство обороны высказало свое отношение к обновлениям в питании военнослужащих. Особое внимание уделяется качеству продуктов и своевременности их поставки.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков сообщил, что Государственный оператор тыла уже запустил тендерные процедуры на второе полугодие 2024 года, увеличивая количество свежих фруктов и заботясь о высоком качестве продуктов.

«В приоритете Министерства обороны своевременность поставок питания для нашей армии. Поэтому Государственный оператор тыла уже начал тендерные процедуры на второе полугодие 2024 года», - отметил Клименков.

Клименков отметил, что уже внесены изменения в каталог питания, где добавлены позиции по крупам, рыбным консервам и рыбе.

«Очень большое внимание на качество питания. Поэтому Министерство обороны вместе с Государственным оператором тыла изменили частично каталог питания, добавили некоторые важные позиции по крупам, по рыбным консервам, по самой рыбе. А также мы введи новые требования к продуктам для повышения их качества", - добавил Клименков.

По его словам, продукты питания, такие как мука, макаронные изделия, рыбные консервы, колбасы должны быть только самого высокого качества.

Кроме того, будет учтена и сезонная составляющая, и свежих фруктов должно стать больше. Большая часть консервированных фруктов будут заменены на свежие.

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