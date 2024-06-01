На Харьковщине пылает более 3 700 гектаров лесов

Большинство пожаров вызвано российскими обстрелами.

Источник фото: ГСЧС

На Харьковщине продолжается тушение девяти лесных пожаров. Более 3 700 гектаров лесов охвачено пламенем. Спасатели сообщают, что удалось локализовать шесть пожаров на площади около 2 300 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Возгорание охватило более 3 тысяч 700 гектаров лесов. Большинство пожаров вызвали оккупанты.

Сейчас удалось локализовать 6 пожаров на площади около 2 тысяч 300 гектаров.

Сотрудники ГСЧС и лесхозов работают в сверхтяжелых условиях, находясь под постоянными вражескими атаками.

Сложность тушения связана также с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорвавшимися вражескими боеприпасами.

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