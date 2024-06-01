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Суд заочно вынес приговор экс-командиру корвета «Тернополь», перешедшему на сторону врага

23:58, 1 июня 2024
Мужчина участвовал в рейдах оккупантов и патрулировании захваченной акватории Черного моря.
Суд заочно вынес приговор экс-командиру корвета «Тернополь», перешедшему на сторону врага
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Бывший командир корвета «Тернополь», оставшийся во временно оккупированном Крыму и перешедший на сторону рф, заочно приговорен к 15 годам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В суде прокуроры доказали, что в 2014 году во время оккупации территории Крыма и Севастополя Емельяненко изменил военной присяге, отказался исполнять обязанности в Вооруженных силах Украины и перешел на сторону россиян.

В дальнейшем он проходил военную службу в составе вс рф в должности помощника командира сторожевого корабля «Ладный». Осужденный участвовал в рейдах окупантов и патрулировании захваченной акватории Черного моря.

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