Суд заочно вынес приговор экс-командиру корвета «Тернополь», перешедшему на сторону врага

Мужчина участвовал в рейдах оккупантов и патрулировании захваченной акватории Черного моря.

Бывший командир корвета «Тернополь», оставшийся во временно оккупированном Крыму и перешедший на сторону рф, заочно приговорен к 15 годам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В суде прокуроры доказали, что в 2014 году во время оккупации территории Крыма и Севастополя Емельяненко изменил военной присяге, отказался исполнять обязанности в Вооруженных силах Украины и перешел на сторону россиян.

В дальнейшем он проходил военную службу в составе вс рф в должности помощника командира сторожевого корабля «Ладный». Осужденный участвовал в рейдах окупантов и патрулировании захваченной акватории Черного моря.

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