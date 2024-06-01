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Суд заочно виніс вирок екскомандиру корвета «Тернопіль», який перейшов на бік ворога

23:58, 1 червня 2024
Чоловік брав участь у рейдах окупантів та патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря.
Суд заочно виніс вирок екскомандиру корвета «Тернопіль», який перейшов на бік ворога
Фото: Офіс Генпрокурора
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Колишнього командира корвета «Тернопіль», який залишився в тимчасово окупованому Криму та перейшов на бік рф, заочно засудили до 15 років. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У суді прокурори довели, що у 2014 році під час окупації території Криму та Севастополя Ємельяненко зрадив військову присягу, відмовився виконувати обов’язки у Збройних силах України й перейшов на бік росіян.

Надалі він проходив військову службу у складі зс рф на посаді помічника командира сторожового корабля «Ладний». Засуджений брав участь у рейдах окупантів та патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря. 

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