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В Одесі та області планують відкрити 20 пляжів

18:15, 1 червня 2024
Одеський регіон відкриє 20 пляжів для відпочинку цього літа, – голова Одеської ОВА.
В Одесі та області планують відкрити 20 пляжів
Джерело фото: Depositphotos
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Найближчими днями в Одеському регіоні підпишуть розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Зараз триває обстеження зон відпочинку на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

Олег Кіпер зазначив, що зони відпочинку перевіряють для визначення, які пляжі відповідають безпековим нормам. Минулого року через підрив Каховської ГЕС та погіршення екологічної ситуації було відкрито лише 6 пляжів.

Цьогоріч в Ізмаїльському та Одеському районах планується відкрити 20 пляжів, більшість із яких знаходяться в Одесі.

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