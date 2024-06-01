В Одесі та області планують відкрити 20 пляжів

Найближчими днями в Одеському регіоні підпишуть розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Зараз триває обстеження зон відпочинку на наявність вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону.
Олег Кіпер зазначив, що зони відпочинку перевіряють для визначення, які пляжі відповідають безпековим нормам. Минулого року через підрив Каховської ГЕС та погіршення екологічної ситуації було відкрито лише 6 пляжів.
Цьогоріч в Ізмаїльському та Одеському районах планується відкрити 20 пляжів, більшість із яких знаходяться в Одесі.
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