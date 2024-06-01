В Одессе и области планируют открыть 20 пляжей

Одесский регион откроет 20 пляжей для отдыха этим летом, – глава Одесской ОГА.

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В ближайшие дни в Одесском регионе подпишут распоряжение об открытии 20 пляжей для посещения. Сейчас продолжается обследование зон отдыха на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.

Олег Кипер отметил, что зоны отдыха проверяют для определения, какие пляжи соответствуют нормам безопасности. В прошлом году из-за подрыва Каховской ГЭС и ухудшения экологической ситуации было открыто только 6 пляжей.

В этом году в Измаильском и Одесском районах планируется открыть 20 пляжей, большинство из которых находятся в Одессе.

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