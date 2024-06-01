В Гоструда напомнили, кто имеет право проводить ежесменно медицинские осмотры водителей транспортных средств

Ежесменно перед рейсом и после рейса медицинским осмотрам подлежат водители транспортных средств предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает, кто имеет право проводить ежесменные медицинские осмотры водителей транспортных средств

Порядок проведения медицинских осмотров водителей транспортных средств, определен в Положении о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств, утв. приказом Минздрава Украины и МВД Украины от 31.01.2013 N 65/80 (далее – Положение).

Согласно п. 1.4. Разд. І Положения, ежесменно перед рейсом и после рейса медицинским осмотрам подлежат водители транспортных средств предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.

Согласно п. 1.8 разд. І Положение - каждые ежесменные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств осуществляются врачами лечебного профиля и/или младшими медицинскими работниками с медицинским образованием по специальности "сестринское дело", "лечебное дело".

Согласно ст. 74 Основ законодательства Украины о здравоохранении, медицинской деятельностью могут заниматься лица, имеющие соответствующее специальное образование и отвечающие единым квалификационным требованиям.

Следовательно, с учетом вышеприведенного, право на проведение ежесменных предрейсовых (послярейсовых) медицинских осмотров водителей транспортных средств имеют лица, которые приобрели квалификационный уровень магистра, специалиста, бакалавра или младшего специалиста по любой медицинской специальности, что подтверждается дипломом медицинского учебного заведения в соответствии с нормами , действующие в настоящее время.

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