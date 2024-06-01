Менял рубли: жителя Одесщины будут судить за нелегальный обмен валюты окупантов

Мужчина за денежное вознаграждение незаконно занимался обменом валюты оккупантов.

В Одесской области будут судить жителя Белгород-Днестровского, который проводил нелегальный обмен валюты оккупантов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Несмотря на запрет на осуществление любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, мужчина проводил обмен рублей на гривны и гривны на рубли. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и YouTube.

После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата «peer to peer», конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля.

Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карт российских банков, по выбору заказчика услуг.

Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer.

Большинство клиентов было с временно оккупированных территорий Украины, а также с территории страны-агрессора.

Для реализации схемы обвиняемый использовал банковские карты, оформленные на подставных лицах. За свои услуги он удерживал с клиентов около 15% суммы перевода.

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