Магнитные бури мощно ударят по Украине: назвали опасные дни

Ожидается несколько волн магнитных бурь, которые будут отличаться по своей активности.

В июне 2024 года нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности. По предварительным прогнозам, магнитные бури ожидаются с 2 по 4, 10 и с 28 по 30 июня.

- Со 2 по 4 июня, 10 июня – слабые магнитные бури.

- 15 и 22 июня – магнитные бури средней интенсивности.

- 23 июня – сильная магнитная буря ожидается.

- С 28 по 30 июня – слабая магнитная буря.

Метеозависимые люди могут ощущать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения в день магнитных бурь.

Этот прогноз является ориентировочным и может изменяться в зависимости от солнечной активности.

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